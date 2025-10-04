若手経営者さん（アパレル会社社長）「志向は経営者」ヨーロッパ高級ブランドビジネスと意外な学生時代を明かす
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「若手経営者にインタビュー」と題した今回の動画で登場したのは、28歳のアパレル会社社長・若手経営者さん。ヨーロッパの高級ブランドを扱うビジネスの裏側や、学生時代のサプライズエピソードまで幅広く語った。
同氏は、「ヨーロッパのセレクトショップと提携して、セリーヌとかバレンシアガとか、倉庫に眠ってるやつとかをうまく販売してるって感じです」と自社のビジネスモデルを紹介。未使用で倉庫に残った高級ブランド品を最大80%オフで仕入れ、「眠ってるものだから、安く買えるよみたいな仕組みってことですね」と語る。人気ブランド品がお得に手に入る理由を、自社サイト「ハイド東京」での仕入れルートに自信をのぞかせた。
ギャラや貯金額に関しては「一応、内緒にしてます」と巧みにかわしつつ、最近購入した最も高額な品については「ロレックスのデイトジャスト。50万ぐらいですね」と明かした。また、会社設立のきっかけを尋ねられると、「海外で5年で700億ぐらい売り上げあるような会社があって、それをちょっと日本に持ってこようみたいな」と告白。「志向がやっぱ経営者っすね。伸びる領域が好きなんで」と経営者としてのマインドも率直に語っている。
さらに、学生時代の思い出について聞かれると、「ネパールに図書館を作ったりとか」と驚きの経験を回顧。「カンボジアに小学校を建てるみたいな映画あるじゃないですか。それを見て、あ、なんか俺でもできそうだなと思って、あの、翌月作って、1年ぐらいでできたっていう感じですね」と実行力の高さを見せた。
動画の締めでは、貯金額について再度聞かれるも、「そうですね。内緒っす」と頑なに明かさず。終始、ビジネスセンスと大胆な行動力、そして茶目っ気あふれる対話が光るインタビューとなった。
