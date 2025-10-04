アメリカのドナルド・トランプ大統領（79）やロシアのウラジーミル・プーチン大統領（72）との面会など、海外の要人との交流が大きく話題を集めた安倍晋三元首相（享年67）の妻・昭恵さん（63）。

9月に入ってからも台湾の政治大学で設立された「安倍晋三研修センター」の記念式典や、刑務所の出所者や薬物依存者らを支援する一般財団法人「ワンネス財団」が主催するイベントに出席するなど国内外を忙しく駆け回っているようだ。

持ち前の行動力や幅広い交友関係がたびたび話題になるが、プライベートでの交流も充実させているようだ。

《昨晩は京都で作家のさとうみつろうくん、ラッパーのOZworldくんたちと》

10月2日に更新したXで、こう投稿した昭恵さん。白いパーカーのカジュアルファッションに身を包み、作家・さとうみつろう氏（45）と人気ラッパー・OZworld（27）に挟まれるかたちで、京都タワーを背景に撮影した記念写真を添えていた。

満面の笑顔でピースサインをしていた昭恵さんだが、意外な交友関係に驚く声が続々。とりわけ、OZworldとのつながりに“予想つかない”と感じた人も少なくなかったようだ。

《OZとかよ！すげぇ人脈www》

《OZworldくんが昭恵さんといる！w》

《どうやったらOZworldと仲良くなれるんだよ》

《ビックリしすぎて3度見くらいしたわ 最初オズが写ってるの合成かと思った》

そんな注目を集めたOZworldとは、’16年に出場した「BAZOOKA!!! 高校生RAP選手権」をきっかけに知名度を上げた沖縄出身のラッパー。’20年11月にリリースしたセカンドアルバム『OZKNEEZ FXXKED UP』では、重盛さと美（37）とコラボした収録曲が話題に。’24年10月にスタートしたテレビアニメ『青のミブロ』（読売テレビ・日本テレビ系列）に楽曲提供するなど、タイアップも多数。10月7日には日本武道館でワンマンライブを控えており、音楽シーンで精力的に活動している。

昭恵さんとの記念写真では、両手を体の前で重ねてやや恥ずかしそうにポーズを決めていたOZworld。首全体には正面を向いた龍をデザインしたインパクトのあるタトゥーが入っており、指や手の甲にもタトゥーが。両耳と鼻にピアスをつけ、民族衣装のような個性的な装いで、昭恵さんとは対照的なファッションだった。

気になるのは、昭恵さんとのつながりだが――。

「昭恵さんのこの投稿には、さとう氏のブログも添付されており、知人らを交えて京都でカラオケを楽しんだことが報告されていました。ブログ内で公開された写真にはミュージシャンのASKAさん（67）も写っていて、バラエティに富んだメンバーが集まったそうです。さとうさんは《僕は長年の友人Ozworldくんを東京から呼んだら、京都まで来てくれました》と、自らOZworldさんを誘ったことを明かしていました。

もしかしたら、昭恵さんとOZworldさんは初対面だった可能性もあるでしょう。とはいえOZworldさんのお母さまは、那覇市議会議員の奥間綾乃さん（47）。無所属で出馬した今年7月の那覇市議選で当選し、現在は3期目です。過去にはOZworldさんと親子対談もしており、仲睦まじい関係性が伝わってきました。昭恵さんは一昨年も沖縄を訪問していたので、奥間さんとは面識があるのかもしれませんね」（スポーツ紙記者）

世間を驚愕させる昭恵さんの交友関係。次はどんな人との記念写真を披露してくれるだろうか。