この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

薄い人脈を広げても意味ない」起業で失敗する人の“勘違い”を経営者が一刀両断

おたからやFC募集再開 松原氏が加盟の注意点と直販懸念、『現状は大吉』に言及

チャンネル情報

ひとり開業チャンネルでは、ひとりで開業するノウハウやビルクリーニングの領域で独立するのに役に立つ知識を発信しています！2日おきに動画を更新していきますので、是非チャンネル登録してお待ちください！