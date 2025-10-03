まだインフルエンサーで選んでる？“看板があるほど邪魔”ホリエモンFC大量閉店の深層
実業家・堀江貴文氏が発案したベーカリー「小麦の奴隷」が、最大124店舗から56店舗へと急減している問題について、YouTubeチャンネル「ひとり開業チャンネル」を運営する松原氏（株式会社アクア取締役）が独自の分析動画を公開した。
動画で松原氏は、約2年前に自身が公開した解説動画の内容を振り返りながら、今回の大量閉店は「言っていることがまさしくこれだった」と指摘。閉店に至った要因として、主に3つのポイントを挙げた。
第一に挙げたのは「差別化ができていない」点だ。冷凍生地を使い、メニューにも独自性が薄いことから「普通のパン屋さんじゃん」と分析。「普通のパン屋さんがいくら店舗をやったって、ダメになるときはダメになる」と、ビジネスモデルの根幹にある問題を指摘した。名物の「ザックザクカレーパン」についても「金賞っていっぱいあるから、別に特別じゃない」と手厳しい。
第二に、堀江氏が得意とするビジネス領域とのミスマッチを挙げた。松原氏によれば、堀江氏が得意なのは「高単価で、ちょっとセグメントが狭いところでの戦い」。対して「小麦の奴隷」は、低単価で競争が激しい飲食業界であり、「単価の低い飲食店で原価率が高い。うまく行きようがない」と構造的な課題を解説した。
そして最大の要因として、インフルエンサーが手掛けるフランチャイズの危うさに言及。「堀江さんがやってるから加盟した人たちが、一気にいなくなったんじゃないですかね」と推察し、「フランチャイズの世界でインフルエンサーとか関係ないから」と断言。むしろ「ビジネスって誰かの看板があるほど邪魔なんですよ。それがフィルターになって、間違って入ってきちゃう」と、知名度が逆に本質を見誤らせる原因になると警鐘を鳴らした。
