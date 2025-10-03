日本人旅行者が「海外のホステル」で覚える衝撃…「真っ黒な足」で熟睡する欧米人たち

海外の宿泊先での出会い

世界は本当に広い。旅すればするほどに、改めてそう思えてくる。

筆者が世界中を転々と旅する生活をして、すでに十年近い月日が流れた。訪問した国の数はいつの間にか六十を超え、いつしか日本で生活するよりもこうして各国に気ままに滞在していることの方が「普通」になりつつある。

ここ数年は旅のペースをぐっと落とし、一か所をベースに長期間滞在しながらゆっくりと、そして深くその土地の魅力を味わうようなスタイルが心地良く感じられるようになった。

こうして一か所滞在型の旅をしていると、短期間の旅行では見えないものが見えたり、限られた日程で複数の町を訪問する移動型の旅では味わえない経験ができたりする。筆者自身にとっても、旅を通して得たものは数多いし、それまでの価値観が大きく揺らぐような衝撃を感じたことも少なくない。中でも、一か所滞在型の旅の思い出を大きく左右するのが、宿泊先での人との出会いかもしれない。

宿泊先での出会いや体験というものは、どんなタイプの宿に滞在するかによって大きく変わることは言うまでもない。近年は、現地のアパートを短期間借りて滞在する「民泊」もポピュラーになってきてはいるが、日本人の大半にとっては依然として「海外旅行時の宿泊先＝ホテルの個室」だろう。

一方の筆者は、基本的にホテルの個室やアパートに宿泊することは基本的にはない。予算の問題というのはもちろんあるが、こうも長く旅する生活をしていると、自分一人で一日が完結してしまうホテルの個室泊やアパート貸切滞在はなんとも味気ないものに感じてしまうため、というのも理由だ。

十年前に旅を始めた頃も、そして今も、筆者が最も滞在する機会が多いのは、「ホステル」と呼ばれるタイプの宿泊施設だ。

ホステルとは何か

そもそも「ホステル」という宿泊施設に馴染みのない人もいるのではないか。日本でもここ十年ほどは都市部を中心に広がりつつあるが、地方部では依然としてマイナーであるし、「ホステルの存在は知っているけど泊まったことはない」という人も多いと思う。

ホステルとは、ホテルのような個室ではなく、相部屋がメインの宿泊施設を指す。一部屋に二段ベッドが六台や八台などぎゅうぎゅうに詰め込まれていて、トイレやシャワーは共同。多くのホステルではキッチンとリビングが備わっており、基本的に全てが宿泊者全員での共用設備となっている。

ホステルを知らない人は、「知らない人たちと相部屋で寝て、水回りも共用...？」と驚くかもしれない。しかし、世界ではかなりポピュラーな宿泊スタイルに分類されるし、特に若年層の旅行者の間では根強い人気がある。宿代の相場が概して高めなヨーロッパなどの地域では、ホテルとホステルの価格差が十倍近くすることもあるので、宿泊費を抑えたい人にとってはホステルは強い味方となる。

筆者も各国でありとあらゆるホステルに宿泊してきたので、良い宿とそうでない宿は到着後すぐに、それこそ入口から中に入った瞬間に察知することができる。立地や宿の設備、デザインなどのハード面ももちろん大切であるが、筆者にとってはもっと重要な要素がある。それは、その宿に集まる人の感じだったり、宿の雰囲気だったりと目に見えない部分であり、いずれもホステルの居心地の良し悪しを大きく変えるのだ。

宿泊費が相場より安い宿は賭け

特に、宿泊費が相場よりも安い宿というのは、一種の賭けのような部分がある。そもそも国籍も文化も滞在の目的も異なる人々が集う場所がホステルであるが、宿泊費が安いとさらに色々な種類の人間が集まりやすい。中には「訳あり」といった感じの人も少なからずいて、なかなかに驚かされることもあるのだ。

冒頭で「世界は広い」と書いたが、ホステル以上に世界の広さを目の当たりにさせられる場所というのもあまりないかもしれない。日本人同士であっても赤の他人と生活するのは苦労を伴うことであるが、文化も価値観も常識も異なる外国人同士が同じ空間で寝食を共にするとなると、まさに驚きの連続となる。

その驚きというのは、良い意味の驚きである場合もあれば、そうではない場合もある。特に、自分が当たり前だと考えていたことが他人にとっては当たり前ではないという点に気づかされる瞬間は、ホステルという場ではしばしば訪れる。

本記事では、筆者が実際にホステルに滞在している際に体験したことの中から、「当たり前だと思っていたのに、実は人によって感覚が大きく違うこと」をいくつか紹介していきたい。私たちが信じている「常識」というものは、決して万人に共通なものではないのだ。

足の裏が真っ黒なままベッドで眠る人々

「日本人は衛生観念が概して高い」とよく言われる。それは、ゴミが落ちていないクリーンな町を歩いたり、スーパーで野菜が一つ一つ小分け包装された状態で売られたりする文化を見れば納得がいく。まだ記憶に新しいコロナウイルスのパンデミックの際は、透明なアクリル板を設置したりマスクの着用が徹底されたりなど、やや潔癖すぎると感じる場面も正直あるほどだ。

世界に目を向けると、日本を含む一部の国だけが特殊で、それ以外の大半の国ではそこまで衛生観念にこだわられていないようにも感じられる。それは、さまざまな国籍の人が集まるホステルという場でも同様だ。

筆者がいまだに鮮明に覚えているのが、裸足で宿を歩き回る欧米人旅行者を初めて見たときの衝撃だ。

日本では室内に入る際には靴を脱ぐのが普通だし、玄関でスリッパに履き替える人も多いだろう。しかしそれが一般的ではない地域では、土足のまま室内に入り、基本的に室内でも土足で過ごすことになる。ここまでは割と有名な話であるし、文化の違いということである程度は理解できる。

しかし、驚くべきはここから。欧米人の中には、土足で過ごすのが基本のホステル内でも自分は裸足で過ごしたがる人も少なくないのだ。

他の人がみんな土足で歩き回っている空間なので、床はどうしても汚れる。そんな床の上を裸足で歩くのだから、足の裏は汚れて真っ黒になってしまう。しかし彼らは意にも介さない様子で、真っ黒な足をそのままに快適そうに過ごしているのだ。さすがにベッドに入る前には足を洗ってから寝るのだろうと思いきや全くそんなことはなく、汚れた足のまま白いシーツにくるまる。

筆者はそこまで几帳面な方でもないし、衛生面などはあまり気にならない方だ。それでも、明らかに真っ黒に汚れた足のまま熟睡する欧米人を初めて見たときは、正直びっくりしたし理解ができなかった。

一度、同じ部屋に宿泊していたフランス人が裸足で歩き回っていたので「どうして足が汚れることが分かっているのに裸足で歩くのか」と尋ねたことがある。彼の返答は「室内ではリラックスして過ごしたいから靴やサンダルを履くのは嫌だし、そもそも裸足が汚いなんて考えたことがなかった」というものだった。裏が真っ黒になった彼の足を指して「これが汚くないの？」と尋ねても、「まあ、汚いと言えば汚いんだけど...でも大丈夫」といった不思議な返答。人によって清潔さに対する意識がここまで違うのかと心底驚いた。

もちろん、衛生観念は人それぞれ大きく異なるので、欧米圏出身者であっても裸足で土足空間を歩かない人もいるだろう。しかし、上で挙げたフランス人が特殊な例かと言えばそうでもなく、ホステルに泊まってみると裸足で足の裏を真っ黒にしながら宿を歩き回る欧米人にかなりの頻度で遭遇する。逆に、日本人を含むアジア圏の出身者や欧州でも旧共産圏の国々の出身者でそれをする人に、筆者は一度として出会ったことがない。理由は分からないが、文化圏による衛生に対する感覚の違いは確実に存在しているように思える。

