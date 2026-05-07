一年でいちばん過ごしやすい時期だけれど、紫外線や湿気によるダメージには油断大敵。新作コスメで先手必勝ケアを！モデルで俳優の東咲月さんが、4つの新商品をお試しレビュー。? ADDICTION「ザ リップペンシル」美しく、おしゃれに。唇ビジュをさりげなく盛れる新リップペンシル（右から012、017）「リップペンシル慣れしていない私でも、初回から唇の輪郭をキレイにとれました。発色が良いのに、イエベ・ブルベを問わず肌なじみ