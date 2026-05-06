名古屋駅・亀島エリアにある老舗果物店「フルーツひびの」の3代目店主が、もっと果物を手軽に食べてほしいと、2025年10月にフルーツカフェ「日々の果物」をオープンしました。都心の住宅街に佇む築100年の古民家をリノベーションした店内は、扉を開けるとまるで絵本の世界のような温かい空間が広がります。果物専門店として培ってきた目利きによる仕入れはそのままに、一人でも気軽に楽しめるよう、ラン