2025年9月29日放送のニュース番組「news every.」（日本テレビ系）で、高市早苗氏の「奈良公園で鹿に暴行を加える外国人がいる」とする旨の発言を受けた取材の中でインタビューを受けた人たちについて、SNS上で特定行為や誹謗中傷、いわゆる「やらせ」ではないかとする声がみられる。

これについて日本テレビは、10月1日、「取材で確認が取れた情報をお伝えしたものです」とし、誹謗中傷や迷惑行為をしないよう注意喚起した。

「誹謗中傷や迷惑行為等」に注意喚起

高市氏は自民党総裁選の所見発表演説会で、「奈良の鹿をですよ。足で蹴り上げるとんでもない人がいます」などと発言。この根拠を疑問視する声が上がり、波紋を広げた。

「news every.」では、この件について取り上げ、検証する様子を放送した。鹿に危害を加える動画がSNSで拡散したこともあるが、外国人だとは特定ができないとした。さらには、実際に奈良公園に取材に行き、奈良公園で観光ガイドをする人や近くで飲食店を営んでいるという人にインタビューをしていた。

インタビューを受けた人たちは「（鹿に）攻撃的な観光客の方は基本的にあまり見かけない」「むしろ外国の方の方がフレンドリーに鹿と触れあっている気がします」などと話した。公園ではDJポリスが見回りをすることもあるとし、取材当日も鹿に危害を加える外国人観光客は見なかったとした。

番組では高市氏にも直接取材しており、高市氏は「目撃されている方も多い」などと話していた。

SNSでは、このインタビュー動画が拡散。この取材に批判的な声が上がった。特に、インタビューを受けた人について、嘘ではないかと言った声や、テレビ局が仕込んだいわゆる「やらせ」ではないかとする憶測が相次ぎ、さらには特定行為や誹謗中傷も見られるようになった。

こうした状況について、日本テレビの見解は――。

J-CASTニュースが10月2日、日本テレビに取材を申し込んだところ、「『news every. 』番組ホームページに下記掲載している通りでございます」と広報部から回答があった。

番組ホームページでは、該当の放送内容について、「取材で確認が取れた情報をお伝えしたものです」としている。続けて、「取材にお答えいただいた方や無関係の方に対し、誹謗中傷や迷惑行為等を行うことは、厳に慎んでいただきたくお願い申し上げます」と呼びかけていた。