レッズとWCS第2戦

米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手は1日（日本時間2日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦に登板。4点リードの9回に5番手として登板すると、打者3人を無安打2奪三振でシャットアウト。連勝のチームは地区シリーズ進出を決めた。ポストシーズンでも冴えわたった魔球に、現地ファンも驚愕の声をあげている。

不安定な投球が続くブルペン陣に光明をもたらした。9回にクローザーとして登板した佐々木は、先頭スティアへの初球にいきなり100.7マイル（約162キロ）を記録。追い込んだ後は伝家の宝刀・スプリットで三振を奪った。

続くラックスへもカウント1−2から内角へのスプリットで空振り三振。89.2マイル（約143キロ）で鋭く落ちる“魔球”にラックスはバットを止めることが出来ず。ベンチで見守った先発の山本も拍手で、頼もしい後輩をたたえた。

最後はヘイズを遊直に打ち取り試合終了。ポストシーズン初登板、メジャー初となる9回のリリーフ登板を、圧巻の11球で抑えきった。MLB公式Xが「ロウキ・ササキ、打者2人で2三振」として、ラックスへのスプリットを動画で公開すると、現地ファンから反応が殺到した。

「ロウキがチートのような投球をしている」

「これはフェアじゃない」

「本当の彼が戻ってきた！」

「シーズン序盤のロウキとは別人だ」

「エグイスプリットだ」

「ハハハハハ！ なんて馬鹿げたスプリットだよ」

右肩のインピンジメント症候群により5月から負傷者リスト（IL）入りしていた佐々木はレギュラーシーズン最終盤にメジャー復帰。9月24日（同25日）の敵地ダイヤモンドバックス戦で初のリリーフで1回無失点。中1日で26日（同27日）のマリナーズ戦にも登板し、1回無失点と好投していた。



（THE ANSWER編集部）