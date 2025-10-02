秋山黄色が、新曲「Quest」を10月5日に配信リリース。あわせて、CDシングル『Quest』を11月12日に発売する。

（関連：【画像あり】秋山黄色、新曲「Quest」配信＆CDシングルジャケット）

同楽曲は、TVアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』のオープニング主題歌として秋山黄色が書き下ろした楽曲だ。

新たに公開された配信ジャケットのアートワークには、“あらゆる困難を履きつぶしたブーツ”をテーマにしたイラストで表現。また、期間生産限定盤のアニメジャケットには同楽曲のために描き下ろされた、勢いよく困難に挑もうとする主人公 アレクが描かれている。

さらに、カップリングには新曲の「ブランコ」のほか、作詞、作曲、編曲、プロデュースを手掛ける東京のシンガー／トラックメイカーで、エレクトロ、ロック、ヒップホップなどを独自のスタイルに昇華したlaptop popを制作する水槽が手掛けた「Quest(水槽 Remix)」が収録される。

＜水槽 コメント＞

オリジナルの「Quest」は、恐ろしく密度が高く、工夫と展開に富み、歌詞には大量のメッセージが込められていて重量感がものすごく、Remixにあたっては方向性からかなり悩んだのですが、水槽らしくロック×エレクトロに仕上げよう！と決めて、元々入っていたギターはほぼ全部使わせてもらいました。オリジナルの疾走感を損なわないように気をつけつつ、コーラスとハモリを水槽の声で入れさせてもらったので、Remixというよりもむしろ、新解釈のイメージで聴いていただければ幸いです！

（文＝リアルサウンド編集部）