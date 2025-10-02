アレフ（札幌市白石区）のハンバーグレストラン「びっくりドンキー」が、毎年恒例の“増量”企画「今年もガリバー！」フェアを10月8日から期間限定で開催します。9回目を迎える今年は、定番のハンバーグ、サラダ、イチゴミルクに加え、人気メニューのチーズバーグディッシュ、ポテサラパケットディッシュが新たに“ガリバーサイズ”となり、ハンバーグからデザートまで過去最多の幅広いラインアップとなっています。

今回のフェアでは、400グラムの肉汁あふれるガリバーサイズのハンバーグ「ガリバーバーグ」が、ライス、サラダがワンプレートで食べられる「ガリバーバーグディッシュ」（1690円、以下、税込み）と、付け合わせとともに鉄板で提供する「ガリバーバーグステーキ」（1530円）の2種類で展開。ガリバーバーグに通常の2倍量のカリーソースがかけられた「ガリバーカリーバーグディッシュ」（2270円）も登場します。

さらに、新メニューとして、人気商品「チーズバーグディッシュ」を“ガリバー化”した「ガリバーWチーズバーグディッシュ」（2090円）、400グラムパティと通常の3倍の量のポテトサラダ、とろけるチーズをぜいたくに使用した「ガリバーポテサラパケットディッシュ」（2310円）が仲間入り。

サイドメニューで人気1位の「びっくりフライドポテトLサイズ」を2倍量にした「ガリバーフライドポテト」（860円）、ポテトをオリジナルブレンドのスパイスでちょっぴり刺激的に仕上げた「ガリバースパイシーポテト」（960円）、10種類の野菜を使った「ガリバーサラダ」（680円）、定番の「ガトーショコラパフェ」を増量した「ガリバーショコラパフェ」（3000円）、高さ25センチの巨大グラスを使った「ガリバーイチゴミルク」（990円）が楽しめます。

