¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼É÷¤Ç¤â¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÅëºÜ¤Î¥Û¥ó¥À¡Ö¿··¿¥Ð¥¤¥¯¡×¤ËÈ¿¶ÁÂ¿¿ô¡ª ¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖWINNER R¡×¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ï¡©
¥¢¥ó¥À¡¼¥Ü¡¼¥ó¥Õ¥ì¡¼¥à&MT¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¸ÄÀÇÉ¥â¥Ç¥ë
¡¡¥Û¥ó¥À¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¿··¿¥â¥Ç¥ë¡ÖWINNER R¡Ê¥¦¥£¥Ê¡¼¡¦¥¢¡¼¥ë¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤ÊÆÈÆÃ¤Î·Á¾õ¤ä¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥×¥é¥¤¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¤«¤Ã¤³¤¤¤¤!! ¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥À¤Î¿··¿¥â¥Ç¥ë¡ÖWINNER R¡×¤Ç¤¹¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡WINNER R¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬À½Â¤¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¡ÖCB150R¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÓµ¤ÎÌ149.2cc¤Î6Â®¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥óºÎÍÑ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò¡¢¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ç¤è¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¾è¤ê¹ß¤ê¤Î¤·¤ä¤¹¤¤¥¢¥ó¥À¡¼¥Ü¡¼¥ó¥Õ¥ì¡¼¥à¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ë»÷¤¿³°´Ñ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÁö¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆÈÆÃ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹Æ±¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¹âµé¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥¤¥¯¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤¯°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥É¤È¡¢¥¹¥ê¥à¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿¥ê¥¢¥Ü¥Ç¥£¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÂÎÁ´ÂÎ¤Ï·Ñ¤®ÌÜ¤Î¤Ê¤¤ÎÏ¶¯¤¤¥é¥¤¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥¤ì¤¿¶õÎÏÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¡¢Áö¹Ô»þ¤Ë¤Ï¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤òÈ¯´ø¡£
¡¡µÞ¤Ê¥·¥Õ¥È¥À¥¦¥ó»þ¤ËÀ¸¤¸¤ë¸åÎØ¤Î¥í¥Ã¥¯¤òÍÞ¤¨¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤È°ÂÄê¤·¤¿¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥¢¥·¥¹¥È¡õ¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥¯¥é¥Ã¥Á¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¼´¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¦¥§¥¤¥È¤È¥Ü¡¼¥ë¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤ò»ý¤Ä¥·¥ë¥Ð¡¼¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿¶Æ°Äã¸ºµ»½Ñ¤ä¡¢¥®¥¢¤Î·¹¼Ð¤òÍøÍÑ¤·¤¿Áû²»Äã¸ºµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÅ¤«¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÁàºî´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁõÈ÷ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥¤¥¯¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¦¥¤¥ó¥«¡¼°ìÂÎ·¿¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡¢¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤ò¹â¤á³ê¤ê¤òËÉ»ß¤¹¤ë¥Õ¥Ã¥È¥ì¥¹¥È¡¢±Õ¾½¥á¡¼¥¿¡¼¡¢¥ê¥â¡¼¥È¤Ç»Ü¾û¡¦²ò¾û¤Ç¤¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ËÉ¿å¥«¥Ð¡¼ÉÕ¤¤ÎUSB¥¿¥¤¥×A½¼ÅÅ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤ÈÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤ëÁõÈ÷¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡WINNER R¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥ÈABSÉÕ¤¤Ç¡ÖCBR1000RR-R¡×¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤ò¼õ¤±¤¿¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ê¥ì¥Ã¥É¡¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ê¥Ö¥ë¡¼¡¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥ì¥Ã¥É¡¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥°¥ì¡¼¡¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆABSÌµ¤·¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ê¥·¥ë¥Ð¡¼¡¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¿¥ì¥Ã¥É¡Ë¤Î3¥¿¥¤¥×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï4616Ëü¥É¥ó¡ÊÆüËÜ±ß¤ÇÌó25Ëü7000±ß¡Ë¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÏÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖPCX160¤äADV¤è¤ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤ÏÍß¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª º£¹¹¤Ê¤¬¤é¥ì¥×¥½¥ë¥«¥é¡¼¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö30Ëü°Ê²¼¤Ç¹ñÆâÈÎÇä½ÐÍè¤¿¤éÇúÈ¯Åª¤ËÇä¤ì¤½¤¦¡×¡ÖÇÓµ¤ÎÌ¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÆüËÜ¤Ç¤â¼ûÍ×¤¢¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¥ß¥Ë¥Ð¥¤¥¯¥ì¡¼¥¹¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£