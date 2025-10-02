東京都町田市のマンションで住人女性が刺されて死亡した事件で、殺人未遂容疑で現行犯逮捕された同市原町田、自称派遣社員桑野浩太容疑者（４０）が、「人を殺して人生を終わりにしようと思い、襲いやすそうな人を探した」と供述していることがわかった。

警視庁町田署は容疑を殺人に切り替えて調べている。

桑野容疑者は９月３０日夜、同市中町のマンション外階段で、住人でパートの秋江千津子さん（７６）を包丁で刺し、殺害しようとした疑い。秋江さんは搬送先の病院で死亡した。買い物帰りで、上半身に１０か所以上の刺し傷などがあった。桑野容疑者は「女性の両手が荷物でふさがっており、抵抗されないと思った」とも供述している。

秋江さんと同居する長女が１日、取材に応じ、「働き者で温厚な人だった」と涙ながらに話した。叫び声を聞いて外に出ると、目の前で桑野容疑者が秋江さんに馬乗りになり、刃物を振りかざしていた。「私が立ち向かっていれば救えたかもしれない。通報が精いっぱいだった」と振り返る。秋江さんは人工股関節を使っており、歩くのが不自由だった。「ゆっくり歩いていたから狙われたのか。母が亡くなった実感がわかない」と声を詰まらせた。