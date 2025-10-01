カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が語る「更年期の辛さは血流と心が決める」意外なセルフケア法
「閉経前の月経パターンと対処法！」をテーマに、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が動画で自身の見解を語った。動画の冒頭で片岡氏は、年齢を重ねるにつれ、月経の周期が2ヶ月、3ヶ月、半年と徐々に伸びていく「閉経前」の体の変化について解説。そのうえで「出産を担うための女性の体から、一人の人間としてシフトしていく」自然なプロセスだと強調した。
また片岡氏は、「更年期ってみんなに来るよねって思っている方が非常に多いんですが、更年期は必ず来るものではないんです」と断言。更年期の辛さには血流や食事、ストレス度合いが大きく関係しているとし、「血流をしっかりと回してあげることが大事」とアドバイスした。
さらに、快適な移行のために「血流をよくすること、食事のバランスを意識して整えること、ストレスマネジメントとして楽しいと思うこと」の3点に取り組むことを勧め、「移行がスムーズになる方がいいですよね」と呼びかけた。
動画の最後には、「もっと詳しくやりたいよっていう方は、他の投稿でも食事だったり、ストレスマネジメントできることもお伝えしているので見てみてくださいね」と締めくくり、生活の質向上に向けた継続的な情報発信を約束した。
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®創始者の片岡ゆみこ。カイロプラクター歴22年。4万人以上の施術実績をもち、東京中目黒に店舗あり。フランス・アメリカにも呼ばれる実力の持ち主。美しさは健康からをモットーに、場所を選ばず、どこでも出来るトレーニング方法と、おうちで簡単にできる、セルフケア方法をお伝えしています。