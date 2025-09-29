¡ÖÈà´ßÅç 48Æü¸å¡Ä¡×ÆÃÊÌÆÉ¤ßÀÚ¤ê¡õËÜÊÔ¤Î2ËÜÎ©¤Æ¡ª ¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó44¹æ¡×ËÜÆüÈ¯Çä
¡Ú½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó 2025Ç¯44¹æ¡Û 9·î29Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§510±ß
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬»¨»ï¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó 2025Ç¯44¹æ¡×¤òËÜÆü9·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï510±ß¡£
¡¡º£¹æ¤Î´¬Æ¬¥«¥éー¤Ï¡ÖÈà´ßÅç 48Æü¸å¡Ä¡×¡£¥·¥êー¥ºÎß·×100´¬ÅþÃ£¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·ÆÃÊÌÆÉ¤ßÀÚ¤ê¡õËÜÊÔ¤Î2ËÜÎ©¤Æ¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢»æÈÇËÜ»ï¤ÏÆÃÊÌÉÕÏ¿Î¾ÌÌ¥Ý¥¹¥¿ーÉÕ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¸à¤È¸ë¡×¤Î3¹æÏ¢Â³¥«¥éーÂè2ÃÆ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÀÇ¶â¤ÇÇã¤Ã¤¿ËÜ¡×¤ÏÂè1²ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¿Íµ¤ÅêÉ¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë´¬Ãæ¥«¥éー¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂç¤¤¤¥à¥¥à¥¾®¤µ¤¤¤à¤Á¤à¤Á¡×¤È¡Ö¥¢¥ó¥Àー¥Ë¥ó¥¸¥ã¡×¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÈà´ßÅç 48Æü¸å¡Ä¡Û ¡Ú¡ÖÈà´ßÅç 48Æü¸å¡Ä¡×ÆÃÊÌÉÕÏ¿Î¾ÌÌ¥Ý¥¹¥¿ー¡Û ¡ÚÀÇ¶â¤ÇÇã¤Ã¤¿ËÜ¡Û ¡Ú¸à¤È¸ë¡Û ¡ÚÂç¤¤¤¥à¥¥à¥¾®¤µ¤¤¤à¤Á¤à¤Á¡Û ¡Ú¥¢¥ó¥Àー¥Ë¥ó¥¸¥ã¡Û