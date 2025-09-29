【「3月のライオン」18巻】 9月29日 発売 価格：759円 【「3月のライオン」18巻 ミニアクリルフィギュア12キャラ付き特装版】 9月29日 発売 価格：2,860円

白泉社は、マンガ「3月のライオン」の18巻を9月29日に発売する。価格は759円。また同日には、特装版も2,860円で発売される。

本作はTVアニメ化、実写映画化もされた羽海野チカ氏の連載作品。18巻は約2年ぶりの最新刊となる。

獅子王戦への挑戦権を懸けたトーナメントは、零vs島田の師弟対決へ。対局を前に研究に没頭していた零は、三日月堂の屋台でおやつを売っていたひなたと久々に再会する。

また18巻の発売を記念して、BUMP OF CHICKENの「邂逅」を使用したPVの“零編”と“島田編”が公開されている。

【「3月のライオン」最新18巻記念PV“零編”】【「3月のライオン」最新18巻記念PV“島田編”】

そして特装版の付録はアクリルスタンドフィギュアで、零や川本家3姉妹、島田、二海堂など、12体のキャラクターがデフォルメイラストで描き下ろされている。

001_m.jpg

画像は白泉社の作品ページ（https://www.hakusensha.co.jp/comicslist/75917/）より

【「3月のライオン」18巻あらすじ】

獅子王戦への挑戦権を懸けたトーナメントは、

ついに零VS島田戦へ！

対局を前に、研究に没頭しすぎていた零……

三日月堂の屋台でおやつを売っていたひなたと、

久々の再会をして？

一方、対局の日も普段と変わらない朝を過ごす島田。

しかし、家を出る直前から小さなトラブルたちが積み重なっていき……

果たして定刻には間に合うのか!?

「じゃあ 始めようか」

師弟の一局が幕を開ける――

鐘の音は『ふるさと』を奏で鳴り響く。



