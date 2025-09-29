「3月のライオン」18巻が本日発売！ 零vs島田の師弟対決へ特装版は12キャラのアクスタフィギュアが付録
白泉社は、マンガ「3月のライオン」の18巻を9月29日に発売する。価格は759円。また同日には、特装版も2,860円で発売される。
本作はTVアニメ化、実写映画化もされた羽海野チカ氏の連載作品。18巻は約2年ぶりの最新刊となる。
獅子王戦への挑戦権を懸けたトーナメントは、零vs島田の師弟対決へ。対局を前に研究に没頭していた零は、三日月堂の屋台でおやつを売っていたひなたと久々に再会する。
また18巻の発売を記念して、BUMP OF CHICKENの「邂逅」を使用したPVの“零編”と“島田編”が公開されている。【「3月のライオン」最新18巻記念PV“零編”】 【「3月のライオン」最新18巻記念PV“島田編”】
そして特装版の付録はアクリルスタンドフィギュアで、零や川本家3姉妹、島田、二海堂など、12体のキャラクターがデフォルメイラストで描き下ろされている。
