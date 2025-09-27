洗車の基本アイテムといえばカーシャンプー。ボディに付着した汚れを落とし、コーティングやワックスの効果を引き出すためにも欠かせない存在だ。しかし種類が豊富で、「泡立ち重視」「コーティング対応」「濃色車専用」など多彩なラインアップがあり、どれを選べばいいのか迷ってしまう人も多い。

そんなときに参考になるのが、実店舗の売れ筋ランキングだ。今回は、カー用品店で実際に売れているカーシャンプーTOP10を紹介する。愛車の洗車アイテム選びに迷ったらぜひ参考にしてほしい。

※2025年7月の販売データを元に記事を作成しています。

売れ筋 カーシャンプー ランキング 1位

オートバックス 1位

シュアラスター カーシャンプー1000

定番中の定番ともいえるロングセラー。豊かな泡立ちでボディにやさしく、しっかりと汚れを落とす。コーティング施工車にも安心して使える点が支持を集めている。

イエローハット 1位

シュアラスター カーシャンプー1000

オートバックスと同じくトップを獲得。初心者からベテランまで幅広い層が愛用する、失敗の少ない王道アイテムだ。

売れ筋 カーシャンプー ランキング 2位

オートバックス 2位

サンテック ドデカシャンプー 2L

大容量でコスパに優れるシャンプー。たっぷり使えるため洗車頻度の高いユーザーに人気。

イエローハット 2位

イエローハット オールカラーシャンプー 2L YP150-A

店舗オリジナルの大容量モデル。車種やカラーを問わず使える万能型で、コスパ重視派から選ばれている。

売れ筋 カーシャンプー ランキング 3位

オートバックス 3位

プロスタッフ CCウォーターGシャンプー

コーティング施工車にも対応する専用シャンプー。コーティングの被膜を守りつつ、しっかりと汚れを落とす設計で人気が高い。

イエローハット 3位

イエローハット コーティングシャンプー J-558

オリジナルブランドのコーティング対応モデル。簡単施工で光沢を出せる点が好評。

4位～10位

オートバックス

4位：ペルシード PCD100 ドロップシャンプー … 撥水性能を高めるシャンプー。

5位：AQ. 泡もっこシャワー用シャンプー 1L … 手軽に泡立てできる人気商品。

6位：シュアラスター ワックスシャンプー S-31 … ワックス効果も兼ね備えた一本。

7位：KeePer コーティング専門店のカーシャンプー … プロ仕様の高性能モデル。

8位：リンレイ ウルトラハード2WAYシャンプー … 頑固な汚れも落とせるパワフルタイプ。

9位：ウィルソン 泡仕立てシャンプーコーティング … 泡切れの良さが魅力。

10位：カーメイト C94 水アカ鉄粉シャンプー … しつこい汚れをしっかり落とす強力タイプ。

イエローハット

4位：シュアラスター ワックスシャンプー S-31 850ml … ワックス成分配合で艶を出せる。

5位：プロスタッフ CCウォーターゴールド シャンプー S200 … コーティング施工車対応。

6位：晴香堂 ソナックス グロスシャンプー 314300 … 泡立ちと光沢性に優れた海外ブランド品。

7位：エステー KeePer カーシャンプー I-01 … コーティング施工車に最適。

8位：シュアラスター クリーナーシャンプー S-32 … 汚れ落とし効果の高いクリーナータイプ。

9位：リンレイ ウルトラハード2WAYシャンプー E-43 800ml … 強力洗浄タイプ。

10位：プロスタッフ ガチアワ コーティングシャンプー S185 … 泡の力でしっかり洗えるコーティング対応品。

まとめ

カーシャンプーは洗車の仕上がりを左右する重要なアイテムだ。泡立ちの良さ、汚れ落ちの強さ、コーティング対応など選ぶポイントは多いが、迷ったら実店舗の売れ筋ランキングを参考にするのが安心。

実際に多くのユーザーに選ばれている製品だからこそ、信頼できる。次回の洗車アイテム選びの参考に、ぜひこのランキングを活用してほしい。