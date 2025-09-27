大人はブルーより“グレー”がいいかも！【しまむら】羽織れば即キマる♡「デニムジレ」

爽やかなブルーデニムも良いけれど、グレーデニムなら大人コーデに落ち着きをプラスできるかも。秋冬のトレンドカラーとしても注目したいところです。今回は、カジュアルさと大人っぽさを両立できそうな【しまむら】のデニムジレをご紹介。さまざまな着こなしを楽しめそうなので、ぜひワードローブに迎えて。

プラスワンでこなれ見え！ コクーンシルエットのベスト

【しまむら】「デニムコクーンベスト」\1,969（税込）

ゆったりとしたコクーンシルエットが特徴。デニムながらも上品な雰囲気を醸し出すグレーのベストは、大人コーデで活躍の予感。世界的トレンドとして注目のデニム素材が、垢抜けに一役買ってくれそうです。ノーカラーですっきりと着こなしやすいのもポイント。シャツと合わせてきれいめに、スウェットシャツに合わせてカジュアルにも着回せます。

ワンピースとレイヤードしてこなれ感アップ

ワンピースコーデがマンネリ気味……。そんなときはこのベストをプラスすれば気分を一新できるはず。ゆったりとしたコクーンシルエットが、女性らしい雰囲気を漂わせます。着丈が長めなので、さり気なく腰まわりのカバーも期待できそう。

