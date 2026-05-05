日本サッカー協会(JFA)の公式Xアカウントが5日、同日からサウジアラビアで開幕するAFC U17アジアカップのグループリーグはアジアサッカー連盟(AFC)の公式Youtubeチャンネルでライブ配信されると伝えた。AFC U-17アジア杯は前回大会まで、AFC国際大会の放映権を持つDAZNによって日本国内向けにライブ放送されていたが、今大会グループリーグではAFCが国際映像の制作を行わないことを決定。テレビ中継が不可能となり、アジア各国