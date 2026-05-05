４日午前８時頃、北海道月形町の「篠津山霊園」で墓石５８基が倒れているのを、墓地を管理する職員が発見した。岩見沢署は何者かが意図的に倒したとみて器物損壊容疑で捜査している。発表によると、墓地の一区画にある墓石が全て倒れており、うち１２基は土台から倒れていた。３日午後５時頃に職員が退勤した際に異常はなかったという。町によると、この区画にあるのは、明治〜大正期の監獄「樺戸集治監」で亡くなった囚人の