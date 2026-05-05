数年前に大問題に…夏にかけて増加「トコジラミ」 数年前、世界中で社会問題化した「トコジラミ」。 【画像を見る】「トコジラミ」に刺された跡脚に赤く大きな斑点が… ２０２３年秋には「大阪メトロ谷町線にトコジラミが…」というＳＮＳ投稿が拡散され、写真が無かったため“本当にいたのか”定かではありませんが、大阪メトロは全線・約１３８０車両を掃除機で清掃するなど対応に追われました。 刺されてしまうと赤