手が離れた今だから思うこと【漫画】本編を読む現在、中学1年生と幼稚園年長の7歳差の男の子兄弟を育てているヨカ(＠yoka9003)さん。スーパーで時短のパートをしながらワンオペ育児をこなす多忙な毎日の中で、隙間時間にスマホで漫画を描いてInstagramに投稿をしている。今、ヨカさんはスーパーで働きながら、2年前の自分には見えなかった世界・視点でイヤイヤ期の子供とお母さんの姿を見るようになったという。たった2年で変わっ