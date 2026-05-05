ドナルド・トランプ米大統領は4日（現地時間）、韓国を名指しし、ホルムズ海峡突破作戦への参加を求めた。トランプ大統領はこの日、自身のソーシャルメディア（SNS）に「イランは『解放プロジェクト（Project Freedom）』作戦に関連する船舶の移動問題に関し、韓国貨物船を含む（戦争と）無関係な国家に対して攻撃を加えた」とし、「今や韓国もこの作戦に参加する時が来たようだ！」と投稿した。◇トランプ氏、韓国を名指し…「作