子どもの友だち関係に、ママはどこまで関わるべきなのでしょうか。見守るべきなのか、それとも危険を感じたときには止めるべきなのか。判断に迷う場面も少なくありません。『小学校低学年です。近所に住む子たちが、夜の8時まで遊びたがる。うちの子どもの胸ぐらを掴んで壁に押しつけて1対3で揉めることもありました。そのときは親御さんに伝えてやめてもらいました』しかしその後も問題は続きました。子どもが「遊べない」とイン