俳優の田中圭（41）が5日、オーストラリア・メルボルンで開催されているポーカーの大会「Aussie Millions Poker Championship」（オージーミリオン）の決勝ステージに臨み、7位に入った。優勝こそ逃したものの、賞金11万1720オーストラリアドル（約1250万円）を獲得した。田中は参加費2万5000オーストラリアドル（約280万円）のメーンイベント「スーパーハイローラー」に出場。この日行われた上位9人によるファイナルテーブル