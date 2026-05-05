４日にバンテリンドームで行われた中日−阪神で始球式を務めたバレーボール女子日本代表で、ＳＶリーグ女子ＮＥＣでキャプテンを務める山田二千華が大役後に自身のＳＮＳを更新。中日のマスコット・ドアラとの２ショットの投稿を引用し、「ドアラさん背伸びしてて可愛い」とつづり、反響を呼んだ。山田は愛知・豊橋中央高出身。身長１８４センチで、最高到達点は３１０センチを誇る。ＮＥＣの背番号１のノースリーブの赤ユニホ