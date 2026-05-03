「テカリは抑えたいけれど、マットに寄りすぎるのは避けたい」─そんな希望に応えてくれそうなのが、【CANMAKE（キャンメイク）】から新登場した「クリアヴェールセッティングパウダー」。軽い着け心地で、サラサラ仕上がりを維持してくれるというこちらは、これからの季節にもぴったり。今回は実際に使って、質感や仕上がり、おすすめの使い方をレポートします。 注目の新作パウダー、まずは概要をチェ