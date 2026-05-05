心からリラックスしているときは、つい顔も緩んでしまうもの。それはどうやら猫ちゃんも同じようです。ベッドの縁に顔を乗せてくつろいでいる猫ちゃんの光景が、2万表示を超える話題に。想像以上にしゃくれた顔になった猫ちゃんの光景には、「めっちゃ好きｗ」「可愛い♡」と絶賛の声が寄せられることとなりました。 【写真：ベッドのフチに顔を乗せて『くつろいでいた猫』→アゴが……思わず笑ってしまう瞬間】 とげま