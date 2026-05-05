元迷惑系YouTuberで現奈良市議会議員のへずまりゅう氏が2026年5月4日、Xでタクシーに乗車拒否をされたと訴えた。「あんたへずまやろ？」「悪いけど観光客優先にしてーや」へずま氏は同日昼過ぎ、「本当に意味が分からん。タクシー乗車拒否されたんだけど。GWでお客さんを乗せすぎておかしくなったんじゃないのか？」とXに投稿した。いわく、「30分以上待たされて乗ろうとしたら『あんたへずまやろ？』『悪いけど観光客優先にしてー

◆奈良市議会議員・へずまりゅう氏 自身のXで投稿 本当に意味が分からん。

タクシー乗車拒否されたんだけど。

GWでお客さんを乗せすぎておかしくなったんじゃないのか？

30分以上待たされて乗ろうとしたら「あんたへずまやろ？」「悪いけど観光客優先にしてーや」「今日忙しいんよ」… — へずまりゅう (@hezuruy) May 4, 2026