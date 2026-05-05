なにわ男子の西畑大吾と福本莉子がW主演を務める映画『時給三〇〇円の死神』の公開日が10月2日に決定し、あわせて特報映像とティザーポスター、新キャスト情報が公開された。 参考：なにわ男子 西畑大吾と福本莉子が初共演でW主演に『時給三〇〇円の死神』今秋公開決定 本作は、藤まるによる同名小説を実写映画化するラブストーリー。ドラマ『美しい彼』シリーズ（MBS）、『劇場版 美しい彼