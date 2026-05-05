1961年に発生し、世界で最も有名なエイリアン・アブダクション(宇宙人拉致)事件のひとつとして知られる「ホワイト・マウンテンズUFO事件」に対し、新たな科学的仮説が提示された。超常現象の専門家であるシアラン・オキーフ博士は65年もの間、未解決であったこの謎の背景に、車内に積まれていた肥料による中毒症状があった可能性を指摘している。 【写真】UFO事件に新たな科学的仮説が提示された この説は、BBCの人気