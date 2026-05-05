YouTuber「なこなこカップル」として活動していたなごみ（26）とこーくん（28）が5日、それぞれ自身のインスタグラムのストーリーズを更新。離婚を報告した。公開プロポーズから2年、SNSでは驚きの声が広がっている。【画像】「別々の道を歩むことに決めました」なごみのインスタグラムストーリーズの全文なごみは「私たちは、夫婦で話し合いを重ねた結果、それぞれの成長と新しい挑戦のために別々の道を歩むことを決めました
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