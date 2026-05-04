4月28日、しばらく休養に入ることを発表したお笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀。テレビで見ない日はないほどの活躍を見せていたが、突然の休養に、心配が集まっている。「長年続いているラジオ番組『金曜JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD』（TBSラジオ）を、2週連続で欠席した矢先の発表でした。所属事務所の発表によると、今年に入ってから日村さんが体調を崩しがちになり、医師からまとまった休養が必要と告げられたそうで