言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、他者への警告を込めた厳しい行為、科学の分野で登場する元素名、そして世界の経済を動かす取引の場という、3つの言葉を選びました。社会のニュースや理科の授業を思い出しながら、共通して入る2文字を特定しましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。み□□め□□うむかわ□□じょうヒント：他の人への警告とす