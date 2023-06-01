自民党の小野寺五典衆院議員（65）が3日夜にXを更新。4月28日に急病により73歳で亡くなった女優五十嵐淳子さんの亡くなる約1カ月前に撮影された写真を公開した。小野寺氏は宮城県気仙沼市出身。五十嵐さんの夫、俳優中村雅俊（75）も宮城県女川町出身で同郷となる。小野寺氏は「五十嵐淳子さん。私たちの世代にとって、本当に綺麗なお姉さんとして人気の女優さんでした。夫である中村雅俊さんが私と同じ宮城の出身ということもあり