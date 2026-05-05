５月５日午後、北海道千歳市の支笏湖で、たち漕ぎボード＝ＳＵＰが転覆する事故がありました。ＳＵＰに乗っていた２人と、救助に向かった１人は自力で岸にあがりましたが、カヤックで救助に向かった１人の行方がわからなくなっています。ＳＵＰが転覆したのは、千歳市美笛の美笛キャンプ場近くの支笏湖です。午後４時２０分ごろ、キャンプ場の管理人から「カヌーかサップで２、３人転覆したようだ」と消防に通報があり