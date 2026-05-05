イランとの交渉が難航する中、アメリカのトランプ大統領が再びヨーロッパの姿勢を批判し、圧力を強めています。ヨーロッパでは、フランスが「一日兵役」と呼ぶ軍事訓練を強化するなど自衛の動きが加速しています。【写真を見る】「さあ、中東で危機だ！」より実践的なフランスの“一日兵役”トランプ氏「『プロジェクト・フリーダム』を開始する」商船2隻が海峡を通過トランプ大統領（3日のSNSより）「『プロジェクト・フリーダ