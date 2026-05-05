ゴールデンウイークも終盤を迎え、行楽地は親子連れで賑わいを見せています。子どもの誕生を祝って凧を揚げる恒例の「浜松まつり」。きょう、「こどもの日」の主役はもちろん、子どもたちです。そろいの法被をまとった子どもたちは、大人と一緒になって力強く糸を引いて、凧を大空高く揚げていました。参加した子ども「楽しいです」一方、静岡県島田市を走る大井川鉄道では、きかんしゃトーマスの親友「パーシー号」が子どもたちの