北アルプス白馬岳大雪渓で4日、登山中に男性が遭難し死亡しました。北アルプス白馬岳大雪渓で死亡したのは、50代とみられる男性です。警察によりますと4日午後2時47分ごろ、「寒くて身動きが取れない」と通報がありました。男性は仲間2人と3人パーティーで登山をしていたところ、寒さで身動きが取れなったということです。5日朝、県警ヘリコプターが男性を救助しましたが、死亡が確認されました。仲間2人は近く