読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！就活中、密かに憧れていた彼と偶然再会した主人公。面接対策を通して急接近し「恋も就活も順調♡」と思っていた矢先、最終面接の後に待ち受けていたのは予想外すぎる展開でした。甘酸っぱくも切ない、“就活恋愛”のリアルな結末とは…？就活中に起きた、まさかの奇跡♡大学3年生の冬。私は毎日、企業研究やES作成、面接対策に追われる就職活動の真っ最中でした。思う