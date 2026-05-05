三田寛子（60）が5日、インスタグラムを更新。細木数子さんとの思い出を投稿した。三田は、Netflixの細木さんの半生を描いたドラマを視聴中とし、「10代後半、『なるほどザ・ワールド』でご一緒したときに『あなたはね占いは当てはまらない自分で運命動かしちゃうタイプ運が強いとも言うわね大殺界も気にしなくていいのよ』」と、細木さんに言われた言葉を明かした。その後、30代後半になって再会した時を振り返り「強い