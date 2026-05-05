中国で偽造ポケカが大量に出回っている過熱する一方のトレーディングカード市場。トレカがらみの犯罪やトラブルも激増している。高額プレミアの付いたポケモンカードを狙ったトレカ店への強盗は今や定番化しつつあり、日本国内だけでなく、アメリカやイギリスなど世界各地で次々と起きている。マクドナルド・ハッピーセットのポケカ買い占め騒動も記憶に新しい。そんな今、中国では偽造ポケカが水面下で大量に出回っているという。