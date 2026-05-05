【広州＝遠藤信葉】２０２２年３月に中国南部で中国東方航空機が墜落し、１３２人が死亡した事故について、米ブルームバーグ通信は５日、燃料供給が故意に遮断された可能性があると報じた。１日に公開された米国家運輸安全委員会（ＮＴＳＢ）の調査報告書によれば、機体が高度２万９０００フィート（約８８４０メートル）を飛行中、エンジンへの燃料供給を制御するレバーが稼働から停止に切り替えられ、エンジンが停止したとい