犬のオナラに過剰反応してしまう猫の姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で8.2万いいねを突破し、「朝から笑った！」「ドリフのコントみたいw」「5周くらいループで見てる」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：ハスキー犬の上で寝ている猫→犬が『特大のオナラ』をした結果…芸人顔負けな『コントのような光景』】 背中で始まる不思議昼寝 Instagramアカウント