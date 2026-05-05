敵地アストロズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地アストロズ戦に「1番・DH」で先発出場する。試合前のグラウンドには、異例の光景が広がっていた。試合開始から約4時間半前、ダイキン・パークで受付を済ませ、バックネット裏3階の記者席からグラウンドをのぞくと、フリー打撃を行う大谷の姿があった。シーズン中に屋外でフリー打撃をするのは異例。報道陣も次々とスマ―トフォンのカメラを向