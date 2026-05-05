◇ア・リーグホワイトソックス−エンゼルス（2026年5月4日アナハイム）衝撃弾だ!ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が4日（日本時間5日）、エンゼル戦に「2番・一塁」で先発出場し、2−0の5回1死一塁の第3打席で両リーグトップタイとなる3戦ぶり14号3ランを豪快に中越えに放りこんだ。ソリアーノが投じた98.1マイル（約158キロ）の直球を捉えた一撃は、打球速度109マイル（約175.4キロ）、飛距離429フィート（130

◆ホワイトソックス・村上宗隆、14号本塁打の動画 MUNETAKA MURAKAMI!



He ties Aaron Judge for the MLB home run lead with No. 14! 😤 pic.twitter.com/2flNFsZgbT — MLB (@MLB) May 5, 2026