ママたちはカレンダーを使いますか？お気に入りのデザインを選ぶのを楽しみにしているママもいれば、わざわざ買わないというママもいるでしょう。今回は、「カレンダーを選んでいたときに耳にしたひと言にモヤモヤした」という投稿に寄せられた、ママたちの意見を紹介します。『大手雑貨店でカレンダーを見ていたら「カレンダーを買う人いるんだ」って笑われた。毎年、可愛いキャラクターとか柴犬とかアザラシとか、そういう可愛