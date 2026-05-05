2025年4月に「週刊文春」で、田中圭と永野芽郁の不倫疑惑が報じられて1年が経った。少しずつ女優として再起する永野だが、“テレビ復帰”は難航しているようで──。報道以降、表舞台で姿を見せる機会が減った田中と永野だが、2人とも新しい仕事が決まっている。「田中さんは、7月に公開予定の映画『キングダム 魂の決戦』に、作中で人気のキャラクター・呉鳳明（ごほうめい）役で出演することが発表されました。永野さんも、2