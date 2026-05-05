今回は、略奪婚後、厳しい現実が待っていたエピソードを紹介します。結婚が決まり、義実家を訪問したけど…「既婚者の男性と不倫の末結婚することになり、義実家に挨拶に行きました。和やかなムードでしたが、義姉だけは表情が固く、よそよそしい態度でした。義姉は来月結婚式をあげるそうですが、私も招待してくれるのかと思いきや、『不倫女なんか招待するわけないじゃん』と冷たく言われ、愕然としました。その後、義両親も私が