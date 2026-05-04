ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルが４日に更新された実業家の三崎優太氏のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演した。三崎氏はヒカル、カジサックとトークを展開。ＹｏｕＴｕｂｅｒの視点から芸人に言いたいことはあるかと問われたカジサックは「芸人さんたちがＹｏｕＴｕｂｅｒさんたちをいじることがあると思うんだけど。ケンカを売ったりするわけじゃないですか。そうなったらもう１回先方さん（ＹｏｕＴｕｂｅｒ）からもしもケンカを売