栃木県足利市でコンビニの配送トラックが店の前の建物に突っ込む事故がありました。50代の男性とみられる運転手が意識不明の重体です。警察によりますと、5日午前8時ごろ、栃木県足利市で近隣住民から「車が建物にぶつかっている」と110番通報がありました。セブンイレブンの配送トラックが、配送を終え店の駐車場から出たところ、そのまま道路を挟んだ向かい側にある自動車整備工場に突っ込んだということです。事故当時、自動車